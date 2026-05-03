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内圈捕影│「快乐神驹」朝气十足

晨操动态
更新时间：19:15 2026-05-03 HKT
发布时间：19:35 2026-05-03 HKT

不少马匹今朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报道如下。

「历险大将」助手踱一圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽活力充沛，出脚力度未减，持续勇锐好体力。「快乐神驹」助手踱一圈，目光炯炯有神，神生步爽充满朝气，毛色油润悦目，状态不断冒升。

「超加加」助手踱一圈，马身好靓好粗壮，走来神态轩昂，跨步开扬有力，毛色展现光泽，相当省镜。「精明选择」助手踱一圈，马身无瘦仍壮，神态活泼火气未减，走势硬朗有弹力，精力旺盛勇况依然。

「大番薯」助手踱一圈，以轻松姿态完成，出脚轻爽力度充足，马身够壮唔瘦，火气不俗仍在勇境。「表之极光」助手踱一圈，快慢由人一贯乖巧，走势硬朗步挺开扬，马身扎实神态对办，未见走样。

大利好运神色活跃

「大利好运」步挺开扬力度未减，持续态勇喼得好
「大利好运」步挺开扬力度未减，持续态勇喼得好

「大利好运」助手踱一圈，马身保持粗壮，神色活跃朝气勃勃，步挺开扬力度未减，持续态勇喼得好。「显胜高升」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，马身好靓好壮，神采奕奕双目有神，一直在上佳水准。

「精英雄心」助手踱一圈，全程担高头走相当神气，步顺力雄火气充裕，灰马身壮实净，勇锐无比。「欢乐老挝」助手踱一圈，收敛淡定唔再抢口，全程接受操控，步爽力度充足，外观讨好身壮色润。

谢锋

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