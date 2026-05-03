晨光追击│「炽烈神驹」长期呈勇

虽然是周日晨课，但今朝出跳马不少，大多周三参战马都试跑，现将操练过程报道如下。

「光辉岁月」戴眼罩由助手拍伴跳马跳一段，走势甚爽步幅顺畅，火气极佳，且马身靓展现线条美。「炽烈神驹」戴头罩由助手跳三段，神情专注步伐稳健，力度保持充裕，火气旺盛，张期呈勇。

「乘数表」戴头罩由助手跳两段，俯首情绪集中，出脚爽劲有力，过终点后余势尚可。「加州星驰」戴眼罩由助手跳两段，聚精会神步挺爽劲有力，火气有增无减，论态一直在上佳水准。

「爆热」戴眼罩由助手跳两段，暗火展现步顺有力，神色极佳，马身喼得靓确，有进无退。「精彩动力」黄智弘跳一段，慢试从容不迫，落脚既轻又有力，细马身扎实色水靓。

「凯明神驹」戴头罩由助手跳三段，步幅开得好阔又够急劲，试来精神爽利，灰马仔身又结实。「逍遥人生」戴眼罩由助手跳三段，肯转脚且暗火涌现，马身实净毛色润泽，近况理想无走样。

天威四蹄尽展

「天威」走势硬净劲度充裕，弗到不得了。

「天威」戴头罩由助手跳两段，走势硬净劲度充裕，四蹄尽展弹力十足，弗到不得了。「年年友福」戴头罩由钟易礼跳两段，少许抢口唔介意，论态及格，身壮出脚整齐有力，马身胀卜卜。

「巧眼光」助手拍「辣得准」跳两段，大步顺走力度唔错，马身够轻，伤愈操足状态对办。「光年程祥」助手跳两段，戴头罩及面箍，清风送爽完成，火猛力足毛色悦目，近况极之出色。

「开心五月」戴眼罩及头罩由助手跳两段，走势硬朗且充满弹力，神态活跃现朝气，予人极佳观感。「辣得金」戴头罩由助手跳两段，走势硬净劲度未减，身壮肌肉结实，有火有力正值勇境。

兆文