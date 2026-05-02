沙田早晨│「嘉应奇兵」小妮子又试

仍为自己首场谷草头马努力的黄宝妮，刚战出尽全力之下，可惜「巴闭王」同「好评如潮」都系跑第二，来到今战小妮子有四匹坐骑，其中一匹系「嘉应奇兵」，特别提到此驹除了演出准绳，另一原因是近日一再指定小妮子出试建立默契，而且今朝一课更到大圈出试。

盈好威枫大圈瞩目

今朝「盈好威枫」出试前姚本辉一直睇到实，课后更第一时间赶落隧道底向袁幸尧追问。

讲开女骑师，袁幸尧今朝也有相似动态，同样为一匹参战马在大圈踱步，而且此驹近日由佢一再亲试，究竟边匹马动态如此特别？此驹正是「盈好威枫」，除了以上举动，姚本辉也非常肉紧，出试前一直睇到实，课后并第一时间赶落隧道底接马，急不及待向袁妹追问。

金风万里阿桂省招牌

「金风万里」今朝操后桂福特赶去接马。

桂福特今季新开仓，为求省靓招牌，旗下转仓马即搏例子不少，已获四冠四亚四季，今次「金风万里」加盟桂厩初出值得憧憬，而且练者季内接手训练过两匹前黎厩马，结果「怡昌奇兵」及「暴风一族」均能取得佳绩，当然「金风万里」今朝操后桂神赶去接马亦是焦点。

竞骏皇者阿游跟出入

今朝「竞骏皇者」出试前后游达荣跟出跟入，追捧倍添信心。

「竞骏皇者」上季一出即胜谷草千二爆大冷W，来到今季初，主攻赢过的谷草亦很正路，但迟迟未交出成绩，结果转场初跑田草千二又爆出冷W，而近两仗再争田草都跑第三名，难得今战继续好分当然追得过，尤其睇埋今朝出试前后游达荣跟出跟入，追捧倍添信心。