内圈捕影│「八仟好运」走势硬朗

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「红旺缤纷」助手踱一圈，依旧身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势又硬净，持续态勇无疲态。「八仟好运」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身札实外观驷正，保持理想进度。

「顺善宝」助手踱两圈，全程担高头走好神气，步顺力雄火气充裕，马身仍壮无瘦，佳态保持有余。「创宝驹」助手踱一圈，步挺顺畅又有弹力，马身更壮更札实，火气有增无减，朝气勃勃不断进步。

步风雷神态畅旺

「步风雷」暗火展现身又靓，长期呈勇体力充沛。

「君子传承」助手踱一圈，精神奕奕目光锐利，步挺爽劲力度充足，马身壮到不得了，不逊赢马时候。「步风雷」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，暗火展现身又靓，长期呈勇体力充沛。

「劲沙尘」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足火气唔错，马身壮健毛色悦目，打仔马长期呈勇。「同心同乐」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若双耳烱烱，身靓肌肉线条展现，论态一直出色。

「兴驰千里」杨明纶踱一圈，少少急口，沿途捉到实心火旺盛，谷起鸡公颈好醒神，马身更靓到不得了。「友莹光」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快充沛弹力，马身好壮全身肌肉，神态轩昂佳态洋溢。

谢锋

