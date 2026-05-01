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内圈捕影│「神驹马灵」神生步爽

晨操动态
更新时间：15:30 2026-05-01 HKT
发布时间：15:30 2026-05-01 HKT

今朝有甚多战驹到内圈出试，勇马比比皆是，极多精彩镜头。

「果然侥幸」助手踱一圈，步伐稳健力度唔错，马身一直做得好靓，神色活跃暗火展现，状态出色。「神驹马灵」助手踱一圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满朝气，马身喼得壮毛色又靓，锐不可挡。

「手机表能」副练踱一圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力不俗，操足上力进度极佳。「丰功伟绩」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身收靓全身肌肉，神色活跃火气又好，胜后有进无退。

「春风万里」黄智弘踱两圈，步姿爽朗有弹力，毛色展现光泽，神色甚佳更有暗火，具备争胜水准。「勤德天下」助手踱一圈，轻松完成步顺爽劲，神态畅旺力度唔差，马身保持饱满，仍勇未见疲态。

幸运派彩姿态顺畅

「幸运派彩」火气既好展现活力，去番最弗时候。
「幸运派彩」火气既好展现活力，去番最弗时候。

「紫荆盛势」助手踱一圈，愈见收敛神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，外观又好睇，予人一见倾心之感。「幸运派彩」助手踱一圈，快慢由人姿态顺畅，神色马身都对办，火气既好展现活力，去番最弗时候。

「樱花酒杯」助手踱一圈，双目有神朝气勃勃，肌肉结实毛水鲜明，落脚爽劲力度充裕，相当吸引。「醒目高球」助手踱一圈，毛色鲜明，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度充沛，伤愈无事持续进步。

谢锋

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