晨光追击│「凝妙星」力度贯注

不少参战马于前朝试跑，今朝晨课极之冷清，幸好尚有希厩马撑场，现将过程报道如下。

「火焰闪烁」戴头罩由班德礼跳一段，步幅开得好阔又够轻巧，试来精神爽利，双目炯炯有神。「凝妙星」戴头罩由布文跳两段，含枚俯首，落脚稳力度贯注，毛色保持润泽身喼得靓，一直见好。

「赤风骊」戴头罩由助手跳三段，重口马捉实侧住头走，老毛病改不了，出脚也带点生硬。「共创欢欣」戴头罩由布文跳一段，比前淡定得多，不过仲系重身，出脚有点笨拙，稍好而已。

「应龙飞影」戴头罩由袁幸尧跳两段，愈来愈规矩，无再岳头岳脑，充满朝气，灰马身又够粗壮。「煌上」戴头罩由艾道拿跳一段，赢开之马却有好多改善之处，出脚仲有点凌乱，且一再头岳岳。

城中勇士情绪集中

「城中勇士」身够扎实毛色悦目，力度保持有余。

「城中勇士」助手跳一段，慢试情绪集中，身够扎实毛色悦目，力度保持有余。「劲大威猛」戴头罩由袁幸尧跳两段，走势顺畅气宇轩昂，神色好展现活力，外观亦靓身壮色润。

「嘉冠王」戴头罩由助手跳一段，无之前咁懒，走势爽劲有弹力，外观亦四正，确认去番最弗时。「展雄志」戴头罩由田泰安跳一段，身已收好，不过毛色仲系淡，力度亦好一般，未够吸引。

讲番周四出跳马畀大家参与。

「丰功伟绩」戴头罩由助手拍「先到先得」跳两段，向来有啲懒并末段伸颈，神采奕奕展现朝气。「紫荆盛势」戴头罩由班德礼跳两段，愈来愈内敛，勇熟程度倍添，步轻充满弹力。

「创宝驹」戴头罩由助手跳一段，比前更放松更加听话，精神爽利佳态洋溢。「钻得胜」布文跳两段，竖起双耳好集中，更吸引缰口转好，大有进步。

兆文

