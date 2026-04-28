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沙田早晨│「大千气象」弘仔做替工

晨操动态
更新时间：15:30 2026-04-28 HKT
发布时间：15:30 2026-04-28 HKT

「大千气象」因主师莫雷拉请假，得以重召布文执缰，查人马以往合作十一次，累积三冠三殿成绩不俗，而马匹上仗角逐谷草千八，仅以半马位不敌跑第四近况亦好，而今仗扳上大长途备战甚有心思，连日到大圈踱步练气，今朝加课继续有这安排，并指定黄智弘代操。

巴闭王威哥小妹好倾

「巴闭王」今朝收操后吕健威捉住黄宝妮倾谈。
「巴闭王」今朝收操后吕健威捉住黄宝妮倾谈。

「巴闭王」接连在四班交出表现，练者今番变阵出招，把帅印交给女见习生黄宝妮，如此一来只负一二七磅上阵，自然占有优势，再者骑练以往鲜有合作，配搭确非比等闲，至于今朝收操后吕健威捉住小妮子倾谈，摆明商讨「巴闭王」今次出击大计亦极具睇头。

厨神石哥紧张跟出入

今朝「厨神」出试徐雨石跟出跟入紧张不已。
今朝「厨神」出试徐雨石跟出跟入紧张不已。

早前沉寂一段时间的徐雨石，终于在上周三谷战凭「丰辰」打破逾两个月头马荒局面，来到明晚跑马地赛事，看来早已上岸的石哥有意继续出击，其中「厨神」无疑近绩欠佳，但今次终于跑番首本路程更出动面箍必有计仔，至于今朝此驹出试石哥亦跟出跟入紧张不已。

一定掂骑练出双入对

布文同姚本辉今朝一度出双入对，「一定掂」确可睇高一线。
布文同姚本辉今朝一度出双入对，「一定掂」确可睇高一线。

尾场由布文赢开的「𠁽𠁽有余」，竟然会落到布浩荣手，有可能是布文未能造磅，亦有可能系拣骑「一定掂」，虽然「𠁽𠁽有余」新胜而临，赛绩较为亮丽，但「一定掂」季内已取得三W，同样系战绩彪炳，再看布文同姚本辉今朝一度出双入对，此驹确可睇高一线。

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