内圈捕影│「幸运同行」步伐稳健

大多参战马今朝都到内圈出试，精彩镜头一个接一个，现报导如下。

「幸运同行」助手踱一圈，步伐稳健力度足够，身靓有条线美，双目炯炯有神，充满朝气佳态洋溢。「友得盈」助手踱一圈，试来精神爽利，全程抢走心火涌现，神采奕奕双目有神，能力平凡但状态出色。

「富喜来」助手踱一圈，灰马身更见粗壮，步顺力雄火气充裕，神态活泼走势硬朗，胜后有进无退。「祥胜力驹」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，弗到不得之了。

「雷神太保」助手踱一圈，急口马小心按实顺走，身色俱吸引，过步轻爽力度充裕，赢后有气势。「真叻仔」助手踱一圈，愈见淡定情绪转好，走势爽朗有力，毛色鸟卒卒悦目，神采飞扬进度出色。

「好评如潮」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身实净毛色油润，比前再进一步。「香港仔」助手踱一圈，气宇轩昂试得淡定，神态自若双耳烱烱，身靓力度充足，步顺稳健又有弹力。

凡凡有余火气充裕

「凡凡有余」样子极之神气，新胜犹勇勇锐无比。

「凡凡有余」助手踱一圈，全程担高头走，样子极之神气，步顺力雄火气充裕，新胜犹勇勇锐无比。「翠儿威威」助手踱一圈，充满了气势，神情专注目光如炬，身靓全身肌肉，勇况未减体力充沛。

谢锋