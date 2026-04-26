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沙田早晨│「至合拍」成哥亲松肚带

晨操动态
更新时间：19:45 2026-04-26 HKT
发布时间：19:45 2026-04-26 HKT

沈集成近期频颜赢马，头马数字已进一步迫近方嘉柏同廖康铭，而谷草更是练者主场，今季谷草已赢了二十八场，对上四次不只次次有马赢，四月十五日更大演帽子戏法，周三能否再添进帐要跑过至知，但「至合拍」今朝出跳期间成哥跟到实，课后更落手帮佢松肚带。

大千气象弘仔做替工

今朝「大千气象」试跑黄智弘充当替工帮手出试，方嘉柏就全程在栏边睇实。
今朝「大千气象」试跑黄智弘充当替工帮手出试，方嘉柏就全程在栏边睇实。

由于周三莫雷拉请假，方厩战马纷纷易配，其中「大千气象」过往四次赢马，有三次配布文，故剑重逢可能仲好，计马愈见慢脚气量愈见充沛，照计扳上二千二大长途必定合适，至于备战方面亦有睇头，今朝试跑黄智弘充当替工帮手出试，方嘉柏就全程在栏边睇实。

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