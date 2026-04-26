内圈捕影│「香港仔」神态畅旺

不少参战马今朝到内圈出试，场面热闹，现将操练报道如下。

「跨境骏马」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足火气未减，马身壮健毛色润泽，极之省镜。「香港仔」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，暗火展现身又靓，勇锐之余持续进步。

「开心指数」助手踱一圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满朝气，出脚力度充足，持续勇锐气势盛。「穿甲金鹰」助手踱一圈，马身极之粗壮，充满了线条美，神色活跃朝气勃勃，火力充裕极具好感。

「双赢」助手踱一圈，轻描淡定完成，神态自若竖起双耳，身靓实净力度充足，观感不逊赢马时候。「富裕君子」助手踱两圈，步伐稳健力度足够，神态专注目光集中，马身喼得壮无瘦，佳态保持有余。

「你知我宝」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，马身好靓好壮，神态活泼力度增强，进度愈见出色。「上浦福旺」助手踱一圈，赢开充满了气势，目光炯炯有神，细马身壮实净，毛色乌卒卒又够好睇。

颜色之皇步挺开扬

「颜色之皇」身壮健毛色有光泽，上佳水准长期呈勇。

「颜色之皇」助手踱一圈，步挺开扬又有弹力，身壮健毛色有光泽，火气亦唔错，上佳水准长期呈勇。「金多囍」助手踱一圈，试来精神爽利，走势硬朗步挺开扬，马身扎实神态对办，单讲状态一直吸引。

谢锋