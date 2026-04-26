晨光追击│「架势奇爸」火力俱备

虽然是周日晨课，但今朝出跳马不少，大多周三参战马都做试跑，现将操练过程报道如下。

「星际快车」助手跳两段，扣住而驰心火涌现，步挺力劲，外观好靓马身保持粗壮。「架势奇爸」由助手跳两段，戴面箍及头罩，虽是低分老马，但昂首阔步神气十足，火力又够充满好感。

「大千气象」戴头罩由黄智弘跳三段，四蹄尽展弹力十足，身壮呈现线条美，勇况保持有余。「喵喵怪」助手跳两段，戴头罩、面箍及鼻箍，神情集中步伐轻快，身壮毛色仍有光泽，打仔马长期省镜 。

「至合拍」戴头罩由助手跳三段，按住顺走姿态轻松，走势硬朗力度不弱，神采奕奕上佳水准。「浪漫老挝」助手跳两段，戴面箍及头罩，外观好睇唔在讲，尚要暗火涌现跃跃欲试，老马有此表现好事。

「皇帝英豪」戴头罩由助手跳两段，虽有汗湿得唔算紧张，马身收靓有线条美，力度亦唔错。「天天同乐」戴眼罩由助手跳两段，从容不迫极之收敛，出脚轻巧有力，毛色乌卒卒好睇。

「翠儿威威」拍「拣马之皇」跳两段，前驹戴面箍及头罩，神态专注目光锐利，马身好壮展现线条美，依然省镜无低落；后驹戴眼罩，唔再郁身郁势，不过劲度仍未足够，出脚好重。

梦照发弗到震

「梦照发」精神奕奕极具朝气，持续态勇。

「幸运同行」戴眼罩及头罩由助手拍「有冠生辉」跳两段，一贯跟马走，马身茁壮毛色深润，步稳力度亦唔错。「梦照发」戴头罩由助手跳一段，慢试不徐不疾，精神奕奕极具朝气，持续态勇弗到震。

「爆出美丽」助手跳两段，戴面箍，精神奕奕轻松完成，目光炯炯有神，保持身壮仍在勇境。「爆笑」戴头罩由助手跳两段，扣住走神情专注，跨步爽朗劲度够，论态相当不俗。

兆文