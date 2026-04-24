沙田早晨│「阳光勇士」无唔妥

「遨游气泡」及「阳光勇士」早前被发现左前腿出现肘肿，同埋右前腿出现肘肿，前朝「遨游气泡」由周俊乐在草地跑道快跳已证明无大碍；今朝轮到「阳光勇士」由布浩荣亲身快跳，同样走势畅顺，而且神态生猛，课后姚本辉哥立即赶去接马，并捉住荣仔商讨大计。

六月豪取雷神亲踱

「六月豪取」今朝由莫雷拉亲身替其在大圈踱步轻舒步头，动态非常积极。

「六月豪取」周三朝由莫雷拉在草地出跳，不过跳罢之后，雷神拉停马匹并自行落马，之后「六月豪取」行上马车，送返检疫马房作进一步检查，幸好并无大碍。近两日此马均有进行操练，今朝甚至再由雷神考验，亲身替其在大圈踱步轻舒步头，动态非常积极。