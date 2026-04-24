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内圈捕影│「健康快车」步顺轻快

晨操动态
更新时间：15:30 2026-04-24 HKT
发布时间：15:30 2026-04-24 HKT

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「数字天文」助手踱一圈，全程岳高头走好神气，马身更壮力度再增强，出脚爽朗有力，相当吸引。「健康快车」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快有弹力，马身壮健毛色油润，朝气旺盛上佳水准。

「表之银河」助手踱一圈，试来从容淡定，双目有神气宇轩昂，马身好壮毛色亮丽，单讲状态好企理。「骄阳明驹」助手踱一圈，充满气势，目光炯炯有神，神态活泼火气充裕，马身又靓，今季最弗一次。

「会当凌」助手踱一圈，马身好靓好粗壮，走来神态轩昂，跨步开扬力度贯注，一直见好毫无疲态。「友莹仁」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身都系肌肉，神态极佳又有暗火，胜后再进一步。

黄金骑士目光锐利

「黄金骑士」力度依然充沛，勇锐无比毫无疲态。
「黄金骑士」力度依然充沛，勇锐无比毫无疲态。

「黄金骑士」助手踱一圈，力度依然充沛，马身极之实净，马身壮健目光锐利，勇锐无比毫无疲态。「天天更好」助手踱一圈，惯性抢口要紧缰捉实，火力未减马身仍壮，神态甚活泼，胜后更进好省镜。

「贤者威枫」助手踱一圈，步伐稳健力度充沛，马身依旧咁靓，毛色油润有光泽，多跑无疲态仍在勇境。「铝神」副练踱一圈，愈见放松情绪不断改善，步履轻盈又够爽劲，马身实净现线条，转仓操足状态正斗。

谢锋

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