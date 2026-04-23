Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「举步生风」活力充沛

晨操动态
更新时间：01:30 2026-04-23 HKT
发布时间：01:30 2026-04-23 HKT

不少马匹昨朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报导如下。

「举步生风」助手踱两圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽活力充沛，出脚力度未减，持续勇锐无疲态。「小鸟天堂」助手踱两圈，试来精神爽利，步顺轻快有弹力，马身好壮全身肌肉，神色活跃充满朝气。

「会当凌」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，依然省镜不逊赢马时。「三军勇将」助手踱两圈，马身保持粗壮，充满了线条美，神态活跃朝气勃勃，火力充裕论态仍勇。

「冷娃」助手踱一圈，比前更放松更淡定，走势硬朗步挺开扬，马身札实毛色悦目，有一见倾心之感。「火悟空」助手踱一圈，精神奕奕轻松完成，马身壮到不得了，火气有增无减，仍在勇境朝气旺盛。

「铝神」助手踱一圈，无时无刻抢住走，心火旺盛但无汗湿，马身收靓神态回旺，转仓操足重踏正轨。「贤者威枫」助手踱一圈，多跑无瘦马身仍壮，神态活泼火气未减，毛色展现光泽，体力充沛勇况依然。

机械之星神闲气定

「机械之星」跑姿顺畅落脚轻巧，近况弗到痹。
「机械之星」跑姿顺畅落脚轻巧，近况弗到痹。

「机械之星」助手踱一圈，愈见收敛，试来神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身又靓，近况弗到痹。「奋斗辉煌」助手踱一圈，大大步轻松完成，步顺爽劲神态畅旺，坠手暗火展现，单讲状态相当出色。

谢锋

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施明设灵丨妹夫邓梓峰等艺人到场致哀 钟志光爆灵堂内李家鼎三父子互动细节 鼎爷于场外手震食杯面
03:05
施明设灵丨妹夫邓梓峰等艺人到场致哀 钟志光爆灵堂内李家鼎三父子互动细节 鼎爷于场外手震食杯面
影视圈
6小时前
施明设灵｜李家鼎李泳豪离场直奔酒店 拒出席明天解秽酒 李泳汉避答禁弟妇Agnes入灵堂风波
03:05
施明设灵｜李家鼎李泳豪离场直奔酒店 拒出席明天解秽酒 李泳汉避答禁弟妇Agnes入灵堂风波
影视圈
5小时前
施明设灵丨黄沾长子黄宇瀚罕露面 低调到场送别表姐施明 2年前受访谈亡父认曾关系疏离
施明设灵丨黄沾长子黄宇瀚罕露面 低调到场送别表姐施明 2年前受访谈亡父认曾关系疏离
影视圈
5小时前
施明设灵丨施明表妹黄宇诗亲自护送李泳豪老婆离场 Agnes被拒门外鞠躬送别奶奶
施明设灵丨施明表妹黄宇诗亲自护送李泳豪老婆离场 Agnes被拒门外鞠躬送别奶奶
影视圈
9小时前
居屋 绿置居 白居二2025｜4月底同步接受申请 一文睇清申请日期、地点及新措施
社会
9小时前
香港周围都系「无处可去老人」？长者坐麦记发呆被指「无聊麻木」 内地网民热议：要在大陆就多活动了
香港周围都系「无处可去老人」？长者坐麦记发呆被指「无聊麻木」 内地网民热议：要在大陆就多活动了
生活百科
10小时前
新一期居屋、绿置居、白居二 4.30起同步接受申请 为期3星期 6项目推近8,000伙
社会
10小时前
口罩小姐徐蒨駖无预警宣布离婚 结束9年夫妻关系：我哋会共同抚养女儿
口罩小姐徐蒨駖无预警宣布离婚 结束9年夫妻关系：我哋会共同抚养女儿
影视圈
2026-04-21 23:30 HKT
女会计经理亏空公款近6350万元 认7盗窃罪判囚8年 赃款全用于租楼旅行医药费 官斥有预谋犯案
02:06
女会计经理亏空公款近6350万元 认7盗窃罪判囚8年 赃款全用于租楼旅行医药费 官斥有预谋犯案
社会
12小时前
施明设灵丨李家鼎再暴瘦 与儿子李泳豪、Agnes到场 新抱被于灵堂外遭阻拦
01:37
施明设灵丨李家鼎再暴瘦 与儿子李泳豪、Agnes到场 新抱被于灵堂外遭阻拦
影视圈
10小时前