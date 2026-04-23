内圈捕影│「举步生风」活力充沛

不少马匹昨朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报导如下。

「举步生风」助手踱两圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽活力充沛，出脚力度未减，持续勇锐无疲态。「小鸟天堂」助手踱两圈，试来精神爽利，步顺轻快有弹力，马身好壮全身肌肉，神色活跃充满朝气。

「会当凌」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，依然省镜不逊赢马时。「三军勇将」助手踱两圈，马身保持粗壮，充满了线条美，神态活跃朝气勃勃，火力充裕论态仍勇。

「冷娃」助手踱一圈，比前更放松更淡定，走势硬朗步挺开扬，马身札实毛色悦目，有一见倾心之感。「火悟空」助手踱一圈，精神奕奕轻松完成，马身壮到不得了，火气有增无减，仍在勇境朝气旺盛。

「铝神」助手踱一圈，无时无刻抢住走，心火旺盛但无汗湿，马身收靓神态回旺，转仓操足重踏正轨。「贤者威枫」助手踱一圈，多跑无瘦马身仍壮，神态活泼火气未减，毛色展现光泽，体力充沛勇况依然。

机械之星神闲气定

「机械之星」跑姿顺畅落脚轻巧，近况弗到痹。

「机械之星」助手踱一圈，愈见收敛，试来神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身又靓，近况弗到痹。「奋斗辉煌」助手踱一圈，大大步轻松完成，步顺爽劲神态畅旺，坠手暗火展现，单讲状态相当出色。

谢锋