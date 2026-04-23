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晨光追击│「千帆驹」目光锐利

晨操动态
更新时间：01:15 2026-04-23 HKT
发布时间：01:15 2026-04-23 HKT

大多马匹留待今朝试跑，昨朝出跳马并非太多，场面较冷清，现将操练报导过程如下。

「飞马座」布浩荣跳两段，走势爽步顺畅，身靓线条展现，早前试闸出色，不逊赢马时。「千帆驹」田泰安跳两段，目光锐利有气势，身胀卜卜，出脚俐落流畅，胜后再进一步。

「远观天象」戴头罩由助手草地跳三段，轻轻推骑愈走愈劲，火力充沛，外观亦驷正，予人极佳观感。「金创福威」杨明纶跳两段，步幅开得好阔又够轻巧，大马好现象，且火气不俗，近况理想。

「坚先生」田泰安跳两段，展步流畅神态畅旺，皮光肉滑马身札实，勇锐之余持续进步。「蒙面舞会」戴眼罩及头罩由助手草地跳三段，精神饱满饶具朝气，步阔劲力充沛，毛色充满光泽，相当吸引。

「六月豪取」莫雷拉草地跳三段，戴头罩及鼻箍，神情专注步伐稳健，末段增速反应又好，洒开大步浑身是劲。「经典多宝」艾兆礼跳两段，戴头罩及鼻箍，落脚整齐有力，细马身够实净，淡定唔急，进度转好。

英雄豪杰四蹄尽展

「英雄豪杰」劲度未减半分，老马有火非同小可。
「英雄豪杰」劲度未减半分，老马有火非同小可。

「英雄豪杰」戴头罩由黄宝妮跳两段，劲度未减半分，四蹄尽展弹力十足，老马有火非同小可。「潮州精神」戴头罩由巴度跳两段，晨课一向内敛，力度可以马身结实，但比起弗时仍有一大段距离。

「奇异欢星」戴头罩由助手跳两段，无转脚不过步伐顺畅，力度未减身喼得靓，仍在争胜水平。「佳骏年年」戴头罩由助手跳两段，出脚仲系好笨重，而且周身郁，懒性又重，进度平淡。

兆文

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