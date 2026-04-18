Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│「风起云涌」贤哥大细超

晨操动态
更新时间：15:45 2026-04-18 HKT
发布时间：15:45 2026-04-18 HKT

「风起云涌」季初四班田草千八，快放到埋门仅短头败于「精算特殊」，前领更具威力，近仗留得较后似乎一心想减分，今仗终首落五班，以其季内四班得亚季各两次，实力明显秤先，同时今朝操练展露搏杀动静，操练前苏伟贤走去机坪主持大局，而其他马未获以上侍遇。

英雄豪迈石哥落手拖

今朝「英雄豪迈」出试徐雨石跟出跟入，甚至落埋手拖马。
今朝「英雄豪迈」出试徐雨石跟出跟入，甚至落埋手拖马。

「英雄豪迈」转仓亦不出奇，特别在转投徐厩后已跑了两仗，首次出争直路赛，由包尾位置追回第三名，表现已有惊喜，上仗转争谷草一千，大半程留到包尾，结果又追回第五名后上强劲，老马大有转机，睇埋今朝出试石哥跟出跟入，甚至落埋手拖马，值得追捧。

袁妹亲试三匹参战马

姚本辉今朝指定袁幸尧为「飞轮霸」、「超加加」及「日驰千里」加课。
姚本辉今朝指定袁幸尧为「飞轮霸」、「超加加」及「日驰千里」加课。

女见习骑师袁幸尧在港上阵三个回合，次次有头马交出，合共累积四W，袁妹至今上阵十八次，成绩是四冠一亚五季三殿，一份相当夸张的成绩单，今次师傅姚本辉继续大力支持，交「飞轮霸」、「超加加」及「日驰千里」畀袁妹上阵，同时今朝指定佢为呢三匹马加课。

紫荆传令阿游跟到实

今朝「紫荆传令」到内圈出试之后游达荣跟到实。
今朝「紫荆传令」到内圈出试之后游达荣跟到实。

班德礼今季成绩好的一个重要原因，全因为得到不少马主的大力支持，「心得」及「高球」系合共取得多场头马外，近期「紫荆」系亦有全力支持之势，今次尾场「紫荆传令」交其手，相信必全力拚搏，而此马今朝到内圈出试之后游达荣跟到实，练者也显得非常肉紧。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
2内地青年被指控去年轮奸醉娃今获撤控 其中1人申讼费获批 官指没有自招嫌疑
2内地青年被指控去年轮奸醉娃今获撤控 其中1人申讼费获批 官指没有自招嫌疑
社会
5小时前
《四千金》褟素霞销声匿迹多年近况曝光 比汪明荃更早走红 息影移民加国多年回流定居
《四千金》褟素霞销声匿迹多年近况曝光 比汪明荃更早走红 息影移民加国多年回流定居
影视圈
3小时前
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 一文看清申请资格/津贴范围
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
骗徒伪造政府「检控部」信件附QR Code诱扫描 网民AI拆穿骗局 陆伟雄教认清一特征分真假
社会
5小时前
元朗婆婆问排骨价后皱眉 猪肉佬讲一「四字词」后半卖半送 网民查问地点向猪肉大哥致敬｜Juicy叮（示意图和电影《国产凌凌漆》截图）
元朗婆婆问排骨价后皱眉 猪肉佬讲一「四字词」后半卖半送 网民查问地点向猪肉大哥致敬｜Juicy叮
时事热话
4小时前
刘德华新年前得悉潘宏彬死讯 坦认没见面几十年 谈及昔日挚友难掩哀伤：多谢大家关心
刘德华新年前得悉潘宏彬死讯 坦认没见面几十年 谈及昔日挚友难掩哀伤：多谢大家关心
影视圈
2小时前
香港消费=交智商税？港YouTuber列4点建议「香港赚钱内地洗」 网民反驳：人工物价唔同点比较
香港消费=交智商税？港YouTuber列4点建议「香港赚钱内地洗」 网民反驳：人工物价唔同点比较
生活百科
23小时前
筲箕湾中年汉家中自杀亡 妻子发现惜太迟
筲箕湾中年汉家中自杀亡 妻子发现惜太迟
突发
19小时前
04:31
星岛申诉王｜ 洗错蓝莓等于食农药落肚　专家教一招彻底洗净+锁住营养
申诉热话
9小时前
无厕所水冲厕「好恶顶」？网民大呻倒水污糟 意外引出「正确」冲水教学：居然咁多人唔知呢招
无厕所水冲厕「好恶顶」？网民大呻倒水污糟 意外引出「正确」冲水教学：居然咁多人唔知呢招
生活百科
21小时前