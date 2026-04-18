沙田早晨│「风起云涌」贤哥大细超

「风起云涌」季初四班田草千八，快放到埋门仅短头败于「精算特殊」，前领更具威力，近仗留得较后似乎一心想减分，今仗终首落五班，以其季内四班得亚季各两次，实力明显秤先，同时今朝操练展露搏杀动静，操练前苏伟贤走去机坪主持大局，而其他马未获以上侍遇。

英雄豪迈石哥落手拖

今朝「英雄豪迈」出试徐雨石跟出跟入，甚至落埋手拖马。

「英雄豪迈」转仓亦不出奇，特别在转投徐厩后已跑了两仗，首次出争直路赛，由包尾位置追回第三名，表现已有惊喜，上仗转争谷草一千，大半程留到包尾，结果又追回第五名后上强劲，老马大有转机，睇埋今朝出试石哥跟出跟入，甚至落埋手拖马，值得追捧。

袁妹亲试三匹参战马

姚本辉今朝指定袁幸尧为「飞轮霸」、「超加加」及「日驰千里」加课。

女见习骑师袁幸尧在港上阵三个回合，次次有头马交出，合共累积四W，袁妹至今上阵十八次，成绩是四冠一亚五季三殿，一份相当夸张的成绩单，今次师傅姚本辉继续大力支持，交「飞轮霸」、「超加加」及「日驰千里」畀袁妹上阵，同时今朝指定佢为呢三匹马加课。

紫荆传令阿游跟到实

今朝「紫荆传令」到内圈出试之后游达荣跟到实。

班德礼今季成绩好的一个重要原因，全因为得到不少马主的大力支持，「心得」及「高球」系合共取得多场头马外，近期「紫荆」系亦有全力支持之势，今次尾场「紫荆传令」交其手，相信必全力拚搏，而此马今朝到内圈出试之后游达荣跟到实，练者也显得非常肉紧。

