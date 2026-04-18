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内圈捕影│「快马加鞭」跃跃欲试

晨操动态
更新时间：15:15 2026-04-18 HKT
发布时间：15:15 2026-04-18 HKT

今朝有甚多战驹到内圈加课，勇马比比皆是，极多精彩镜头。

「开心三多」助手踱一圈，步伐稳健力度唔错，马身一直做得好靓，神色活跃暗火展现，上佳水准。「快马加鞭」助手踱一圈，罕见跃跃欲试，火气旺盛神态生猛，马身极壮又够薄皮，抖够操足好吸引。

「飞来霸」助手踱一圈，重口马惯例捉到实，神情专注目光如炬，火力有增无减，胜后更进锋芒毕露。「文武全能」助手踱一圈，愈见收敛神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，保持出色进度。

超开心步伐硬朗

「超开心」成身肌肉劲度足够，前所未见勇锐。
「超开心」成身肌肉劲度足够，前所未见勇锐。

「超开心」助手踱一圈，试来精神爽利，成身肌肉充满条线美，步伐硬朗劲度足够，前所未见勇锐。「有派头」助手踱两圈，目光锐利朝气勃勃，马身极之粗壮，毛色充满光泽，持续勇锐体力充沛。

「显胜高升」潘明辉踱一圈，全程试来充满活力，扎扎跳心景开朗，神色吸引外观靓绝，论态极佳。「炽烈神驹」助手踱两圈，步挺急劲精神爽利，马身壮到不得了，毛色保持润泽，毫无疲态勇况依然。 

「友莹亮」助手踱一圈，大大步走过，步顺爽劲神态畅旺，身壮胀卜卜，毛色又靓，愈赢愈醒弗到震。「天将龙驹」巫显东踱一圈，担高头走样子神气，步顺力雄火气充裕，身好壮好饱满，勇态保持有余。

谢锋

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