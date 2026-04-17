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内圈捕影│「领创动力」力度足够

晨操动态
更新时间：15:30 2026-04-17 HKT
发布时间：15:30 2026-04-17 HKT

大多参战马今朝都到内圈出试，精彩镜头一个接一个，现报导如下。

「领创动力」助手踱一圈，步伐稳健力度足够，身靓有条线美，双目炯炯有神，充满朝气一直省镜。「谦谦君子」助手踱一圈，试来精神爽利，全程抢走心火涌现，马身靓到无得挑剔，老而弥坚保养好。

「胜万金」助手踱一圈，步伐稳健力度足够，马身札实唔瘦，神态吸引暗火展现，上佳水准不逊胜时。「斗志波」助手踱一圈，小心按实顺走，身色俱吸引外观对办，过步轻爽力度亦够，予人极佳观感。

「勤德天下」助手踱一圈，轻描淡写完成，比起前时更收敛，身靓实净力度充足，勇锐之余持续进步。「奋斗心」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，毛色油润马身更壮，精神奕奕佳态洋溢。

侦探传奇星味十足

「侦探传奇」神情专注目光如炬，火气有增无减。
「侦探传奇」神情专注目光如炬，火气有增无减。

「侦探传奇」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身肌肉，火气有增无减，胜后更进星味十足。「光年程祥」助手踱一圈，过步爽力度贯注，神态活跃展现暗火，马身一早做得好靓，具备争胜水准。

「手机表劲」助手踱一圈，担高头走样子神气，步顺力雄火气充裕，马身壮全身肌肉，弗到不得了。「君子传承」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，毛色靓身喼得壮，保持锐利无走样。

谢锋
 

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