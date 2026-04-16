内圈捕影│「嘉应传承」神态轩昂

不少马匹昨朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报导如下。

「嘉应传承」助手踱一圈，马身好靓好粗壮，神态轩昂展现朝气，跨步开扬力度贯注，今季最弗一次。「南区之星」副练踱一圈，以轻松姿态完成，步劲爽朗马身粗壮，毛色复现光泽，神采奕奕重现勇态。

「炽烈神驹」助手踱两圈，充满了气势，双耳烱烱目光锐利，身靓到无得挑剔，依然勇锐锋芒毕露。「飞轮霸」袁幸尧踱一圈，步伐稳健力度充沛，马身依旧咁靓，神态活跃火气保持，忠心马依旧态勇。

「显胜高升」助手踱一圈，淡淡定充满朝气，身壮健毛色靓，步轻巧之余又有弹力，有火有力一直见好。「有情有义」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身都系肌肉，火气有增无减，胜后更进一步。

「川河型驹」助手踱一圈，毛色悦目立立令，步挺开扬并展现暗火，上佳水准未见低落。「超开心」助手踱一圈，愈见收敛神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身札实毛色油润，正值争胜水平。

光辉岁月神生步爽

「光辉岁月」目光锐利充满朝气，胜后有进无退。

「飞云」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力神态生猛，毛色亮丽身好粗壮，蓄势待发勇况十足。「光辉岁月」助手踱一圈，马身壮到不得了，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，胜后有进无退。

谢锋