晨光追击│「紫荆传令」勇况已备

昨朝出跳的参战马少得很，场面较是冷清，幸好仍有不少勇马出现，现报导如下。

「官金骐」戴头罩由艾兆礼跳两段，比过往更淡定更放松，试闸一再交出好走势，伤愈醒神。「英雄豪迈」戴头罩由杨明纶拍「电讯骄阳」跳两段，走势爽劲且占取上风，表现一点也不似老马，重新振作。

「表之极光」戴头罩由副练跳两段，内敛马识得留力，喼到身壮毛色润泽，长在争胜水平。「紫荆传令」戴头罩由班德礼拍「无极勇将」跳三段，追上好反应，步阔力度充沛，马身收得更靓，勇况已备。

「常尝发财」戴眼罩及头罩由助手跳一段，慢试轻舒步头，神色甚佳展现朝气，勇况保持有余。「起舞奜奜」戴头罩由艾兆礼跳两段，毛色金光闪闪，予人一见倾心之感，尚要步轻快力充沛。

马运高誉满栏边。

「马运高」出步更轻更熟练，马身现线条美。

「马运高」戴头罩由潘明辉跳两段，出步更轻更熟练，马身收靓展现线条美，走势誉满栏边。「勇者无敌」助手跳两段，戴鼻箍，岳头走但好规矩，力度继续提升，神生步爽勇况十足。

「午夜快车」黄宝妮跳两段，大大步走过饶富好感，神态对办身够轻，出脚又够俐落。「德心知遇」戴眼罩及头罩由助手跳两段，坠手现暗火，神色好过之前，步顺硬朗观感不俗。

「怪兽叉烧」戴头罩由助手跳三段，肯走唔懒好现象，外观亦驷正，马身实净。「新力好」戴头罩由班德礼跳两段，一贯卖力肯走，坠手火气好，保持身壮状态对办。

「厨神」戴头罩由助手跳两段，平稳走过火力一般，神色亦好淡，久沉分子未有起色。「奇异果」戴头罩由田泰安跳两段，步紧紧动作欠顺畅，毛色亦淡淡哋，初起未够。

兆文

