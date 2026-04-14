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内圈捕影│「辣得金」暗火展现

晨操动态
更新时间：15:15 2026-04-14 HKT
发布时间：15:15 2026-04-14 HKT

大多参战马今朝到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「辣得金」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，暗火展现身又靓，论勇出色朝气勃勃。「东方宝宝」助手踱一圈，马身极之粗壮，充满了线条美，神色活跃展现朝气，火力不俗极具好感。

「极速满贯」助手踱一圈，外观相当对办，身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐有力，观感唔差。「安可」助手踱一圈，气宇轩昂试得淡定，翻步急密俐落有力，马身愈收愈实净，正值勇境最弗一次。

「龙文鞭影」助手踱两圈，全程试得轻松，步顺爽劲神态畅旺，力度好过之前，重新振作去番最弗时。「快乐神驹」助手踱一圈，快慢由人表现乖巧，马身好靓好壮，目光锐利落脚轻快，进度愈来愈好。

穿甲金鹰运步如轮

「穿甲金鹰」力度充足暗火涌现，胜后更上层楼。
「穿甲金鹰」力度充足暗火涌现，胜后更上层楼。

「团结战灵」助手踱一圈，担高头走样子神气，步顺力雄火气充裕，马身壮全身肌肉，喼到极佳水准。「穿甲金鹰」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，身靓外观吸引，胜后更上层楼。

「团结勇士」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力神态生猛，毛色亮丽悦目，进步且勇吸引之极。「八仟好运」助手踱一圈，表现极之放松，汗湿唔多目光集中，马身壮毛色靓，精神奕奕佳态洋溢。

谢锋

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