沙田早晨│「川河动驹」阿游跟得贴

偏向慢热的游达荣，近期密密交出头马，看今次出马不少，更不乏餐士马，游厩马确有睇好一线必要，尤其「川河动驹」今朝出跳极具睇头，不论课前课后，阿游都现身主持大局非常肉紧，再看此马近期摊路隔纱，一仗好一仗差，上仗表现欠奉，今仗自然又要捧场。

八仟好运老蔡一早到

今朝「八仟好运」四点五十分出跳竟见蔡约翰现身睇马，当时并没有其他蔡厩马陪同。

多年以来，蔡约翰风雨不改，每朝都会现身晨课，不过有一个特色，就是大多时候五点后先会露面，换言之五点前出试马匹未能亲身监督，然而今朝一反常态，「八仟好运」四点五十分出跳竟见老蔡现身睇马，仲要当时并没有其他蔡厩马陪同，罕见地安排单独出场。

星之愿森仔阿廖好倾

「星之愿」今朝课后希威森同廖康铭倾了好长时间。

方嘉柏上周三狂扫四W，廖康铭刚战赢番「翠红」回应，同时将头马写成四十八比四十七，今次跑番谷战，牌面上当然以方仔较强，不过阿廖亦不甘示弱，正如「星之愿」便来势汹汹，既是希威森今朝首匹出跳马，课后更同阿廖倾了好长时间，摆出一副搏杀格。

吕厩双雄声仔好紧张

今朝「做好自己」同「好实力」课后霍宏声走去烽火台揾吕健威倾谈。

今朝有唔少骑练上了从化试闸，然而留港不用北上的骑师也不敢怠慢，好似希威森同霍宏声就六点前已露面操马，前者试「星之愿」固然抢镜，而声仔为吕厩「做好自己」同「好实力」出跳亦瞩目不已，除了交出好走势之外，课后声仔更走去烽火台揾吕健威倾谈。

手到再来指定小妹操

「手到再来」今朝试跑指定黄宝妮亲试。

袁幸尧成绩好到不得了，黄宝妮刚战亦有「应龙飞影」入Q，同时显示去到季尾阶段，呢两位女将的减磅优势相当着数，今次黄宝妮有匹「手到再来」要吼实，因为今朝试跑指定小妮子亲试，也是少有由骑师亲试的伍厩马，更吸引坠手起劲，久沉马火气终于回复旺盛。