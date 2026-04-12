内圈捕影│「时间宝」锋芒毕露

由于大多战驹都做最后试跑，故今朝到内圈出试不太多。

「膨才」助手踱一圈，步伐稳健力度充沛，马身一直做得几靓，毛色油润有光泽，神采奕奕上佳水准。「时间宝」助手踱一圈，马身壮到不得了，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满霸气，更进锋芒毕露。

「快乐神驹」助手踱一圈，愈见放松情绪不断改善，神色活跃气宇轩昂，不断进步，已达及锋而试勇境。「星之愿」助手踱一圈，轻描淡写完成，步履轻盈又够爽劲，大半程岳高头走，充满朝气精神爽利。

「乘数表」助手踱一圈，步姿爽朗弹力亦足，毛色油润好悦目，马身保持粗壮，朝气勃勃未见低落。「当家精彩」助手踱一圈，唔急唔抢气定神闲，灰马马身好实净，双目有神朝气旺盛，不逊赢马时候。

贤者威枫目光锐利

贤者威枫」走势硬朗步挺开扬，近况弗到痹。

「贤者威枫」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，走势硬朗步挺开扬，马身实净毛色悦目，近况弗到痹。「龙文鞭影」助手踱一圈，神色好过之前，火气亦然，马身实净毛色油润，步轻爽有活力，大有起色。

「团结战灵」助手踱一圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力不俗，持续态勇体力充沛。「凡凡有余」助手踱一圈，全程跃跃欲试，火气旺盛神态生猛，马身极壮又薄皮，近况出色极具好感。

谢锋