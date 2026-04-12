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晨光追击│「加州得力」走势硬朗

晨操动态
更新时间：19:00 2026-04-12 HKT
发布时间：19:00 2026-04-12 HKT

虽然是周日晨课，但今朝出跳的参战马尚算不少，当中更有唔少弗马，现将操练报导过程如下。

「加州得力」戴头罩由助手跳两段，扣住而驰心火涌现，走势硬朗力度充裕，近况锐不可挡。「东方宝宝」戴头罩由助手拍 「得意佳作」跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，神态轩昂佳态洋溢。

「浪漫老挝」助手拍「挺秀弘利」跳两段，戴头罩及面箍，年纪虽老但跳来似样似样，身轻步挺有活力，仲要末段愈冲愈劲。「竣诚驹」钟易礼跳两段，坠手起劲但唔心急，步挺开扬力度充沛，神采奕奕老而弥坚。

「梦照发」助手跳一段，精神饱满极具朝气，身壮毛色展现光泽，佳态保持有余。「劲爽」助手拍「都灵福星」跳两段，戴面箍，神情专注步伐稳健，力度持续提升，能力一般但状态极佳。

「莲冠皇」戴头罩由奥尔民跳三段，神态专注火力俱备，细马身札实毛色靓，观感不逊赢马时候。「马达」戴眼罩由助手跳两段，含枚俯首表现集中，落脚稳力贯注，步挺轻快充满弹力。

知道稳胜健步如飞

「知道稳胜」走势爽劲有力，佳态保持有余。
「知道稳胜」走势爽劲有力，佳态保持有余。

「大千气象」戴头罩由莫雷拉拍「银刺勇士」跳两段，全程占取上风，步幅开得好阔又够急劲，马身又吸引，正值勇境。「知道稳胜」戴头罩由助手跳两段，健步如飞走势爽劲有力，细马身壮肌肉起展，佳态保持有余。

「勇霸龙」助手跳一段，马身壮到不得了，目光锐利展现朝气，抖够操足更省镜。「辣得金」戴头罩由助手跳两段，马身茁壮毛色深润，走过步急有力，神态又活跃。

「将义」戴头罩由助手拍「岚臣」跳两段，比前更乖巧，且力度未减半分，马身喼得靓，仍具好感。

兆文

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