沙田早晨│「怡昌奇兵」桂神急住问

「怡昌奇兵」自从改投桂福特旗下，演出显著改进，转仓后两仗累积一亚一殿，落后头马仅一乘，属于历来最接近，连仗交出好成绩，却维持于三十四分水平极之着数，今战能否更进一步赢马不得而知，但今朝此马出试期间练者跟出跟入，又向鞍上人追间极具睇头。

皮耶袁妹倾应龙飞影

伍鹏志今朝督操期间遇见袁幸尧，当时立即捉住后者倾了一席日子。

「应龙飞影」今次首度上千二出战，赛前特意安排小休重整旗鼓，并且试了两课闸，不论谷闸抑或田泥闸千二都展现非凡前速，袁幸尧试的一课更有前有后，今朝更显露搏杀动静，伍鹏志督操期间遇见袁幸尧，当时立即捉住后者倾了一席日子，而练者一向甚少这动静。

开心老板阿游赶接马

今朝「开心老板」今朝到内圈出试之后，游达荣匆匆赶到机坪接马。

「开心老板」今季专攻田草同程，霍宏声次仗开始接手，取得一冠一亚，上场与「十二神将」段段快情况抛甩对手以短头饮恨，虽败不辱，今次虽然负重迎战，惟质态兼备下，斗志毋庸置疑，更瞩目此马今朝到内圈出试之后，游达荣匆匆赶到机坪接马，动态肉紧。

川河帅驹方仔露杀机

「川河帅驹」今朝到大圈加课，当时方嘉柏全程在栏边睇实显得极之瞩目。

廖康铭以四十七场头马暂居首位，方嘉柏的头马数字相同，但因亚军较少而居第二位，看刚周三莫雷拉首度以方厩身份出战，即为练者交出四胜头马，今次两人共有六驹上阵自有追捧必要，尤其「川河帅驹」今朝到大圈加课，当时方仔全程在栏边睇实显得极之瞩目。

