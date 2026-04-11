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内圈捕影│「怡昌奇兵」火力不俗

晨操动态
更新时间：15:15 2026-04-11 HKT
发布时间：15:15 2026-04-11 HKT

今朝内圈有甚多参战马出试，勇马比比皆是，现将操练报导如下。

「怡昌奇兵」助手踱一圈，马身极之粗壮，充满了线条美，神色活跃朝气勃勃，火力不俗充满好感。「型到爆」助手踱一圈，唔急唔抢，口劲完全收敛，力度保持马身仍靓，落脚轻快流畅，勇况依然。

「醒目先驹」助手踱一圈，神情专注双目有神，身靓全身肌肉，展步开扬又有弹力，抖够操足回勇。「龙之悦」助手踱一圈，情绪比之前好，好安稳好专注，步顺力足轻松完成，马身更靓更加实净。

勤德皆备誉满栏边

「勤德皆备」身靓实净神态活泼，进度出色。
「勤德皆备」身靓实净神态活泼，进度出色。

「勤德皆备」助手踱一圈，毛色悦目立立令，简直亮到发光，身靓实净神态活泼，进度出色誉满栏边。「隋我同来」助手踱一圈，快慢由人愈见乖巧，翻步急密力量又够，目光锐利展现朝气，近况勇锐。

「英骏飞驹」助手踱一圈，大大步从容不逼，步顺爽劲神态畅旺，马身喼得靓，仍在勇境未见走样。「确好劲」助手踱一圈，愈来愈放松唔再抢口，目光集中走势爽劲，外观又靓身好结实，佳态洋溢。

「量子力奇」助手踱一圈，精神爽利走势甚佳，马身一早收靓，神采奕奕朝气勃勃，早熟勇况已备。「闪耀天河」助手踱一圈，从容完成整个过程，出脚爽劲贯注力足，神态畅旺活力充沛，持续进步。

谢锋

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