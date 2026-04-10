沙田早晨│「魅力知耀」坠手好火猛
更新时间：16:48 2026-04-10 HKT
发布时间：16:48 2026-04-10 HKT
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今朝乃希斯马房主课期，就算练者上了从化睇试闸，仍有副练黄志雄督操，即场电话汇报无碍赛驹全力备战，并派出多匹参战马到大圈出试，而讲到最弗一匹必数「魅力知耀」，全程跃跃欲试心火涌现，再看此驹近期一再跑近，今战孭磅轻飘飘，绝对有追捧必要。
顺善宝雷神一再昅实
莫雷拉首战即轻描淡写执四W，方嘉柏签到佢做主帅，对于余下马季成绩，自然胸有成竹，今次日赛这对将帅组合又有恶马，其中排好位的「顺善宝」最要昅实，加盟方厩两战表现俱佳，睇埋今朝雷神虽未有亲试，不过出策其他马时不断昅住「顺善宝」，同样有睇头。
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