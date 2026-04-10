晨光追击│「魅力知耀」火力十足

今朝出跳的参战马并非太多，亦好少弗马，而且甚少骑师出现，现将操练过程报道如下。

「醒目高球」戴头罩由助手跳两段，步幅开得好阔又够急劲，试来精神爽利，火力再增强，佳态洋溢。「魅力知耀」戴头罩由助手跳一段，向来有点口劲，全程紧缰捉实，马身好壮火力极充沛。

「饮杯」戴头罩由助手跳一段，神态对办力度唔错，外观无问题，单讲状态好对办。「勤德皆备」戴头罩由助手跳两段，用暗力拉实，身壮神态活跃，毛色悦目，保持理想进度。

「幸运风彩」助手跳两段，愈见专注步顺开扬，再无稚嫩感，力度亦增强，有进步。「煌上」戴头罩由助手跳一段，进度平淡，力度极之普通，出脚欠劲欠俐落。

「川河帅驹」戴头罩由黄智弘跳两段，俯首情绪集中，够轻身神采奕奕，落脚又够，伤愈不俗。「骏先生」助手跳两段，平稳走过而已，火力俱欠充裕，唔够气势非最佳时。

「颜色之皇」戴头罩由助手跳两段，按住轻松走过，步挺爽劲力度好够，马身实净展现线条美。「正义波」助手跳两段，试得甚牵强，步欠开扬神色又淡，进度平凡。

嘉冠王充满朝气

「嘉冠王」比前规矩得多，走势爽劲有力。

「盛世英雄」戴头罩由田泰安跳一段，马身够扎实，但动作仍带点论尽，且一再头岳岳。「嘉冠王」戴头罩由助手跳一段，比前规矩得多，无再岳头岳脑，充满朝气，走势爽劲有力。

「金德义」戴头罩由黄宝妮跳两段，带点均速过步尚算畅顺，力度可以更好，神色亦有点淡。「最感」戴头罩由班德礼跳一段，仲系好生硬，步钝欠熟练，仲要汗湿又多，有排搞。

「幸运胜利」戴头罩由黄智弘跳一段，依然好论尽，并且懒性极重，有质未熟徘徊不前。

兆文