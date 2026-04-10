内圈捕影│「鼓浪好友」神生步爽

由于大多周日战驹都做最后试跑，故昨朝到内圈出试马不太多。

「颜色之皇」助手踱两圈，步伐稳健力度充沛，马身依旧咁靓，毛色油润有光泽，仍旧省镜体力充裕。

「量子传奇」助手踱两圈，马身壮到不得了，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满朝气，早熟马好吸引。

「心雄雄」助手踱两圈，轻描淡写完成，步履轻盈又够爽劲，大半程岳高头走，细马身壮又毛色靓。

「高高至高」助手踱两圈，淡淡定充满朝气，马身好靓且好干爽，神采奕奕力度充足，上火上力进度出色。

「鼓浪好友」助手踱一圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽力度贯注，喼到身壮无瘦，佳态保持有余。

「源好运」助手踱两圈，快慢由人试得乖巧，情绪大有改善，走势硬朗步挺开扬，唞够操足进度理想。

「源好运」助手踱两圈，快慢由人试得乖巧，情绪大有改善，走势硬朗步挺开扬，唞够操足进度理想。

「开心老板」助手踱两圈，大大步走过，步挺爽劲又有弹力，双目有神毛色极具光泽，近况弗到痹。

「怡昌奇兵」助手踱一圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力不俗，神色甚佳及锋而试。

「金钻精灵」助手踱两圈，全程跃跃欲试，火气旺盛神态生猛，马身极壮又薄皮，近况极佳誉满栏边。

「通情达理」助手踱一圈，马身已收好无肥态，力度一课比一课好，出脚顺畅整齐，进度尚算不俗。

谢锋