内圈捕影│「信心星」步挺顺畅

大多报名马昨朝到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「信心星」助手踱两圈，以轻松姿态完成，步挺顺畅贯注力足，马身札实毛色靓，朝气勃勃依然省镜。「亨骥」助手踱一圈，身壮仍靓胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势又硬净，论态仍勇体力充沛。

「活力拍档」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身实净毛色悦目，勇锐兼且进度好。「红海风帆」助手踱一圈，出脚轻快弹力够，外观驷正马身实净，火气回旺神色好，久沉马大有转机。

「樱花酒杯」助手踱一圈，神情专注目光如炬，步顺爽劲有力，毛色更靓更有光泽，比前时再进一步。「哥伦布」助手踱两圈，小心按实顺走，马身毛色俱吸引，过步轻爽力度充沛，神采奕奕上佳水准。

龙傲绫罗步顺力雄

「龙傲绫罗」担高头走样子神气，火气充裕弗到漏油。

「龙傲绫罗」助手踱一圈，担高头走样子神气，步顺力雄火气充裕，皮光肉滑外观讨好，弗到漏油。「同有运」助手踱一圈，步伐稳健力度充沛，马身一直做得好靓，呈现朝气更有暗火，今季最弗一次。

「志醒大将」助手踱两圈，运步如轮神态轩昂，心火旺盛但无汗湿，马身又靓好结实，走势誉满栏边。「醒目高球」助手踱一圈，愈见收敛，试来神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身靓得很，佳态洋溢。

谢锋