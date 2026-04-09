晨光追击│「光年八十」火力充裕

大多马匹留待今朝试跑，昨朝出跳马并非太多，场面较冷清，现将操练报导过程如下。

「怡昌光辉」戴头罩由助手跳一段，慢试轻抒步头，灰马喼到身壮，展步顺畅力度保持。「满洛城」黄宝妮拍「金狮大侠」助手跳一段，同样戴头罩，前驹试来不徐不疾，既收敛又神情专注，而且人马颇合拍，后驹一样试得好，跑规改善了，再无头拧拧，神色吸引力度增强。

「隋我同来」戴头罩由田泰安跳两段，表现淡定试得好，走势甚爽步顺畅，马身靓展现线条美。「光年八十」戴头罩由希威森跳两段，担高头走好神气，火力充裕朝气旺盛，外观又靓弗到震。

「熊当当」奥尔民跳两段，走势硬净劲度不俗，大旧马唔论尽，近况相当理想。「高高至高」戴眼罩由廖康铭跳三段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，身靓色润观感极佳。

「籐王驹」戴头罩由助手跳三段，少许懒唔介意，神态对办落脚爽朗，毛色亦靓过之前。「无比小子」戴头罩由助手拍「一支箭」跳两段，身已收好，不过毛色仲系淡淡哋，力度亦好一般。

「特别美丽」戴头罩由布文跳两段，沿栏紧缰抽实，坠手有暗火，步阔力充沛，有进无退。「三甲之星」戴头罩由田泰安跳两段，含枚俯首唔急唔抢，落脚稳力贯注，毛色愈见润泽。

精英高球精神爽利

「精英高球」步幅开得好阔又够轻巧，灰马身好粗壮。

「精英高球」戴头罩由班德礼跳两段，步幅开得好阔又够轻巧，试来精神爽利，灰马身好粗壮。「闪光灯」戴头罩由助手跳两段，轻描淡写完成，步挺爽朗劲度够，神色活跃朝气勃勃。

「北斗福星」戴头罩由田泰安跳两段，汗湿减少，比前试得淡定，马身愈见札实，观感胜前。

兆文

