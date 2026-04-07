沙田早晨│「喜马」大圈踱步有睇头
更新时间：15:45 2026-04-07 HKT
发布时间：15:45 2026-04-07 HKT
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莫雷拉重临献技，万众期待，首回合跑足九场，全数来自所签仓口方嘉柏，马房也做足搏杀准备，旗下战驹悉数谷勇而来，连场入围，可以预见，其中「喜马」更要加予看好，事关成为了今朝唯一到大圈踱步的参战马，当时方仔企在栏边睇到实，尚要全程跟出跟入。
星光快驱阿黎好肉紧
「星光快驱」今季表现不差，除了角逐泥地一哩一役气量不足输得较远，其余四战全部有奖金收，而且所负距离在三马位以内，而今季初出于谷草千二力拚饮恨获亚，以马颈位不敌虽败犹荣，今仗终于跑番这项路程可看好，尤其今朝此马操练后黎昭升赶去接马好肉紧。
阿游落隧道底接四驹
现时位列中游的游达荣，踏入四月全力出击，上周三于夜泥起孖，今次派出的「焦点」、「随缘得胜」、「奋斗辉煌」及「银亮奔腾」俱在对上谷战跑获殿军，今战卷土重来有望提升名次，而以上四驹今朝分两批到内圈出试之后，均见阿游不约而同走落隧底接马。
康昌之星阿廖亲护送
廖康铭刚战凭「千杯不醉」及「友莹光」起孖，「千杯不醉」原本由骑开的希威森改配霍宏声，惟后者临场受伤回配希威森胜出，今次「康昌之星」季内八战全用霍宏声，今次声仔停赛，即找来旺人艾兆礼用意正面，睇埋此马今朝出试前阿廖亲自护送，追捧倍添信心。
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