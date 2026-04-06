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内圈捕影│「唯美主义」神态回旺

晨操动态
更新时间：19:15 2026-04-06 HKT
发布时间：19:15 2026-04-06 HKT

今朝内圈尚算热闹，亦有不少勇马，现将操练报导如下。

「有情有义」黄智弘踱两圈，愈见收敛汗湿唔多，跑姿顺畅落脚轻巧，马身亦收得靓，操足有进步。「唯美主义」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快力度唔差，神态回旺火气极佳，去番最佳时候。

「凝聚美丽」助手踱一圈，以轻松姿态完成，出脚轻爽力度充足，马身够壮唔瘦，火气不俗依然省镜。「喜马」助手踱两圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，毛色油润悦目，早前试多闸有进无退。

「庄家班」助手踱两圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，比前淡定再无汗湿，愈见吸引进度转好。「博爱先锋」助手踱两圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，马身喼得壮，持续勇锐极之吸引。

银亮奔腾勇锐无比

「银亮奔腾」步顺力雄火气充裕，外观靓身实净毛色悦目。
「银亮奔腾」步顺力雄火气充裕，外观靓身实净毛色悦目。

「电玩精英」助手踱一圈，灰马身壮胀卜卜，落脚整齐走势又硬净，神态生猛双目有神，有进无退。「银亮奔腾」助手踱两圈，担高头走好神气，步顺力雄火气充裕，外观靓身实净毛色悦目，勇锐无比。

「长胜队长」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身都系肌肉，神色活跃火气旺盛，弗到漏油。「俏眼光」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，胜后操足更加醒神。

谢锋
 

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