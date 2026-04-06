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晨光追击│「快乐共济」持续进步

晨操动态
更新时间：19:00 2026-04-06 HKT
发布时间：19:00 2026-04-06 HKT

周一出跳马一向甚多，包括多匹参战分子，当中不乏勇马，现将操练报导过程如下。

「快乐共济」戴头罩由何泽尧跳两段，试来不徐不疾，收敛神态集中，身色皆吸引，持续进步。「靖哥哥」助手跳两段，协调性愈来愈好，动作自然得多，马身收靓，确认踏上正轨。

「三强」戴眼罩及头罩由助手跳一段，健步如飞走势爽劲，身壮肌肉起展，佳态保持有余。「荣利双收」戴头罩由班德礼跳一段，按住走姿态轻松，身壮唔瘦双目有神，依然省镜。

「颂星」戴头罩由奥尔民跳两段，扣住走神态轩昂，走势硬朗有力，外观又靓身壮色润。「智胜攻略」戴头罩由助手跳两段，步幅开得好阔又够急劲，试来精神爽利，今季最弗一次。

「大数据」戴眼罩由袁幸尧跳两段，含枚俯首神情专注，落脚稳力贯注，毛色润泽马身又靓。「电源之驹」戴头罩由助手跳两段，神态活跃走势爽劲，马身仍靓，完全唔似老马保养好。

「安康万里」戴头罩由助手跳两段，精神奕奕饶具朝气，力度保持有余，未见低落。「美丽登场」戴头罩由助手跳两段，收敛快慢由人，出脚够咬地力度充裕，早熟马进度出色。

「劲进驹」戴头罩由潘顿跳两段，精神饱满极具朝气，马身实净毛色好靓，不逊赢马时候。「巴闭王」戴头罩由奥尔民跳两段，重口马捉实侧住头走，火力未减半分，身壮色润朝气勃勃。

有你有我四蹄尽展

「有你有我」火气极佳神态生猛，去番最弗时。
「有你有我」火气极佳神态生猛，去番最弗时。

「开心孖宝」戴眼罩及头罩由艾道拿跳两段，仍有啲抢口，但比过往规矩了，神色不俗确认转好中。「有你有我」戴眼罩及头罩由助手跳两段，四蹄尽展弹力十足，火气极佳神态生猛，去番最弗时。

兆文

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