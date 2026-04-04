内圈捕影│「首骏」展现暗火

由于大多战驹都做最后试跑，故昨朝到内圈出试不太多。

「三代至醒」助手踱一圈，步姿爽朗弹力亦足，毛色油润好悦目，马身粗壮实净，操足而临进度不俗。「首骏」助手踱一圈，步伐稳健力度充裕，马身依然好靓，神态活跃暗火展现，佳态保持毫无疲态。

「红衣醒目」副练踱一圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满朝气，出脚力度亦足，毛色悦目鸟卒卒。「新力骄」副练踱一圈，神色好过之前，火气亦然，马身实净毛色油润，步挺轻爽呈现活力，有起色。

星际快车跃跃欲试

「星际快车」火气旺盛神态生猛，勇态保持有余。

「好评如潮」助手踱一圈，大大步走过，步挺爽劲又有弹力，双目有神毛色充满光泽，走势誉满栏边。「星际快车」助手踱一圈，全程跃跃欲试，火气旺盛神态生猛，马身极壮又够薄皮，勇态保持有余。

「钻石星空」助手踱一圈，神色无咁淡，毛色亦靓番好多，最重要坠手重现火气，大有转机复勇八九。「话你知」助手踱两圈，步姿爽朗弹力不弱，毛色油润有光泽，神态理想够轻身，一直具备争胜水准。

「球星」助手踱一圈，快慢由人姿态顺畅，神色马身都对办，毛色转靓有番油润感，伤愈观感胜前。「幸运奇兵」助手踱一圈，马身好粗壮，成身肌肉充满条线美，步伐硬朗劲度足够，比前时再进一步。

谢锋