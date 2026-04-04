晨光追击│「祝愿」劲力充沛
更新时间：00:30 2026-04-04 HKT
发布时间：00:30 2026-04-04 HKT
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昨朝出跳马相当踊跃，当中不乏勇马，但比较少骑师到场，现将过程报道如下。
「劲大威猛」戴头罩由袁幸尧跳三段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，神态回旺重新振作。「祝愿」戴头罩由廖康铭跳三段，身走势硬净劲力充沛，四蹄尽展弹力十足，弗到不得了。
「巴闭精」戴头罩由助手跳两段，落脚整齐有力，马身更见实净，淡定唔急，进度理想。「包装明将」戴头罩由助手跳三段，步幅开得好阔又够急劲，试来精神爽利，弗到不得了。
「奔放」助手跳两段，马身仍壮呈现线条美，神态活跃朝气勃勃，勇态保持有余。「超劲赤兔」戴眼罩及头罩由助手跳两段，重口马捉实侧住头走，火力极之旺盛，马身亦喼得壮。
「遨游气泡」助手跳两段，从容不迫完成，双目炯炯有神，重现朝气大有转机。「桃花开」钟易礼跳两段，戴面箍，动作潇洒，展步俐落神态畅旺，毛色又够油润。
「千杯不醉」戴头罩由霍宏声跳两段，愈走愈劲神态生猛，马身茁壮毛色深润，一直在上佳水准。「友莹光」戴头罩由助手跳三段，比前淡定得多，唔再抢口，力度持续提升，有进步。
时时欢声持续进步
「捷威」戴头罩由助手跳三段，规矩得多，无再岳头岳脑，充满朝气进度极之理想。「时时欢声」戴头罩由钟易礼跳两段，威风凛凛充满霸气，予人一见倾心之感，态勇且持续进步。
「快乐高球」戴眼罩由助手跳两段，步顺轻快身壮结实，神色理想，单讲状态相当不俗。「幸运糖」戴头罩由助手跳两段，马身愈收愈壮，翻步流畅有力，进度转好入晒局。
「手机表霸」戴头罩由霍宏声跳两段，马身实净毛色润泽，步稳力度充裕，仍在勇境无走样。
兆文
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2026-04-03 19:21 HKT