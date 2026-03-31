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沙田早晨│「劲先生」阿民亲身加课

晨操动态
更新时间：15:45 2026-03-31 HKT
发布时间：15:45 2026-03-31 HKT

奥尔民名气不算响亮，能够在香港马圈企稳阵脚，除了骑功不俗，另一原因是相当勤力，差不多每天晨课到场操马，出现的话必定早到迟走，今朝唔例外，甚至亲身替「劲先生」加课，到大圈踱步一圈，而且课后更走上烽火台二楼揾贺贤倾谈，对这匹贺厩马高度重视。

日日奖终用赢马绝招

「日日奖」今朝交由黄智弘充当替工帮手出试。
「日日奖」今朝交由黄智弘充当替工帮手出试。

讲开大圈加课，今朝尚有一匹「日日奖」，也是唯一有此举动的方厩马，其他方厩参战马均到内圈出试，尚要今课交由黄智弘充当替工帮手出试，翻查纪录更吸引不已，因为「日日奖」对上七战落败，赛前都未有到大圈加课，而对上一次有此安排，正正系季初赢马一仗。

起舞奜奜阿礼揾文哥

今朝艾兆礼特意到烽火台地下揾文家良商讨「起舞奜奜」出击大计。
今朝艾兆礼特意到烽火台地下揾文家良商讨「起舞奜奜」出击大计。

自从艾兆礼做爸爸后搏杀手风极顺，单单3月已取下十四场头马，更两度完成四喜临门，现时只落后布文一场头马，绝对有权争夺二哥宝座，今期骑者又有多匹实力坐骑，跟红顶白追得过，尤其系「起舞奜奜」，因为阿礼今朝特意到烽火台地下揾文家良商讨出击大计。

风起云涌贤哥现杀机

「风起云涌」今朝到内圈出试之后，苏伟贤走到机坪现身接马。
「风起云涌」今朝到内圈出试之后，苏伟贤走到机坪现身接马。

「风起云涌」上季初谷一哩开斋，之后到季尾要跑长途才合适，今季首战一哩后已攻千八或以上，但上两仗又缩番跑一哩，仍能入位可反映四班分量十足，今仗增程出战千八，路合马勇可看好，最有睇头今朝到内圈出试之后，苏伟贤走到机坪现身接马，动态非常少有。

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