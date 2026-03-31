内圈捕影│「南区旺」步姿爽朗

大多战驹今朝均到内圈加课，勇马甚多，精彩镜头一个接一个。

「南区旺」助手踱一圈，步姿爽朗弹力亦足，毛色油润好悦目，马身壮健展现线条美，状态一直省镜。「朗日雪峰」助手踱两圈，步伐稳健力度充沛，大旧饭马身依旧咁靓，神色活跃火气保持，仍具好感。

「川河型驹」助手踱一圈，有番两脚走势爽朗，外观唔错身壮色润，火气复现神色转好，重新振作。「侦探传奇」助手踱一圈，毛色立立令，马身壮全身肌肉，步挺开扬并展现暗火，进度理想勇况已备。

起舞奜奜锐气正盛

「起舞奜奜」充满活力好生猛，正值勇境。

「有派头」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身都系肌肉，神采飞扬充满朝气，今季最弗一次。「起舞奜奜」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽身好粗壮，正值勇境锐气正盛。

「光年程祥」助手踱一圈，愈见放松情绪改善，步履轻盈又够劲度，外观不俗身够实净，上佳水准。「炽烈神驹」助手踱一圈，充满了气势，目光炯炯有神，全程岳高头走，身壮力充裕，状态长期勇锐。

「友赢威驰」助手踱两圈，毛色仲可以靓啲，然而力度不断增强，马身收靓无肥态，保持极佳进度。「贤知友您」助手踱一圈，神情专注汗湿唔多，外观企理身壮色润，火力同样不俗，已在争胜水平。

谢锋