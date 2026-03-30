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沙田早晨│「金玉良言」贺贤大细超

晨操动态
更新时间：16:00 2026-03-30 HKT
发布时间：16:00 2026-03-30 HKT

「时时欢欣」刚战再度流鼻血被迫退役，不知是否因此之胡，今朝贺贤心情似乎麻麻哋，整朝不拘言笑，但就一贯聚精会神督操，尤其系「金玉良言」慢试时，全程睇到眼都唔眨，从未放低过望远镜，再对比同期出跳「日颂月赞」，只望两眼便算，显得极之大细超。

精明选择皮耶揾纶仔

「精明选择」今朝课后伍鹏志走去马房闸口接马，同时捉住杨明纶倾谈。
「精明选择」今朝课后伍鹏志走去马房闸口接马，同时捉住杨明纶倾谈。

四班千八伍厩两路兴兵，摆出一副搏杀格，绝对有加予注视必要，尤其「精明选择」，今朝早于五点半出跳，是鞍上人杨明纶的首匹出试马，至瞩目课后伍鹏志走去马房闸口接马，一改平日低调作风，同时因为捉住纶仔倾谈，搞到纶仔相隔一段时间才操第二匹马。

皇龙飞将辉哥搏杀格

「皇龙飞将」今朝指定袁幸尧亲身出跳，出跳前姚本辉已跟住马匹并一再教路。
「皇龙飞将」今朝指定袁幸尧亲身出跳，出跳前姚本辉已跟住马匹并一再教路。

女见习生袁幸尧今次在港首度出战，会否有一鸣惊人表现不得而知，然而可肯定师傅姚本辉大力支持，出马四匹多达三驹用幸尧，而「皇龙飞将」今朝出跳更充满睇头，指定幸尧亲身出跳，姚本辉一贯紧张，出跳前已跟住马匹并一再教路，课后仲匆匆走落隧道接马。

陆小凤潘顿爱不释手

潘顿今朝为「陆小凤」出跳，也是一连三课为这匹叶厩马出试。
潘顿今朝为「陆小凤」出跳，也是一连三课为这匹叶厩马出试。

潘顿今朝五点五十分到场，同对上的周一同周四一样，都系立即为「陆小凤」出跳，也是一连三课快跳为这匹叶厩马出试，再睇番此驹从未上名，更只是一匹五班马，潘顿如此重视确实非比等闲，另外一提，不知是否刚战惨交白券，潘顿今朝换了一顶新的紫色帽操马。

显胜高升潘顿多动静

「显胜高升」今朝课后潘顿同罗富全相当好倾，期间更手舞足蹈多多表情。
「显胜高升」今朝课后潘顿同罗富全相当好倾，期间更手舞足蹈多多表情。

讲开潘顿，十分钟后试「显胜高升」亦有睇头，出试时潘顿小心翼翼，课后回程拍马颈鼓励，对于马匹今课好满意，最瞩目落马后同罗富全相当好倾，期间更手舞足蹈多多表情，再看「显胜高升」上仗排大外档才拚失输在形势，今次潘顿唔放手再跑，值得追多一次。

阿游落手检视两战马

今朝「川河型驹」同「将睿」课后游达荣走去机坪，并且落手逐一检视。
今朝「川河型驹」同「将睿」课后游达荣走去机坪，并且落手逐一检视。

六点十五分耙地前一贯多马出跳，今朝唔例外，当时更有不少参战马进行试跑，包括游厩「川河型驹」同「将睿」，虽然来自一个马房，但前驹跳得快，后驹按住轻舒步头，操练方式比较特别，不管如何，课后游达荣走去机坪，并且落手逐一检视，对两驹都好重视。

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