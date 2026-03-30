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内圈捕影│「精英雄心」神态自若

晨操动态
更新时间：15:30 2026-03-30 HKT
发布时间：15:30 2026-03-30 HKT

今朝很多参战马出跳，相对在内圈踱步较少，但仍有勇马，现报导如下。

「乐胜天下」袁幸尧踱两圈，试来精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，暗火展现身又靓，佳态保持有余。「精英雄心」助手踱两圈，轻描淡写完成，神态自若双耳烱烱，身靓展现线条美，步顺稳健又有弹力。

「祥胜力驹」助手踱两圈，马身极之粗壮，翻步急密有力，神情专注展现暗火，毛色立立令充满光泽。「常尝发财」助手踱一圈，小心按实顺走，身色俱吸引外观靓，过步轻巧力度充裕，一直在上佳水准。

「勇者无敌」助手踱一圈，快慢由人愈见乖巧，马身好靓好壮，目光锐利充满朝气，前所未见吸引。「领创动力」助手踱两圈，担高头走样子神气，步顺力雄火气充裕，马身喼得壮，抖够操足依然省镜。

锐一运步如轮

「锐一」力度充足火气极佳，保持锐利体力未减。
「锐一」力度充足火气极佳，保持锐利体力未减。

「风起云涌」助手踱两圈，从容完成整个过程，出脚爽劲神采奕奕，马身仍壮毛色悦目，予人好感。「锐一」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足火气极佳，身靓外观吸引，保持锐利体力未减。

「乐瞩心机」助手踱两圈，愈见收敛，试来神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身结实，观感最好一次。「魅力星」助手踱一圈，步伐稳健力度唔错，马身仍壮唔瘦，火气不弱神态活跃，论态极佳不逊胜时。

谢锋

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