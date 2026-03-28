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沙田早晨│「时时欢欣」阿民亲加课

晨操动态
更新时间：15:45 2026-03-28 HKT
发布时间：15:45 2026-03-28 HKT

「时时欢欣」乃星味十足之马，七战五冠一季，尚要泥草都得射程广泛，由于一直在从化备战，奥尔民想操也操不来，难得此马今朝在沙田出试，阿民趁此机会即操番一课在大圈踱步，值得一提，「时时欢欣」近两仗获一冠一季，赛前一日加课原来同样到大圈出试。

佐治传奇骑练倾大计

伍鹏志今朝一度捉住潘明辉密斟，分析「佐治传奇」出击大计。
伍鹏志今朝一度捉住潘明辉密斟，分析「佐治传奇」出击大计。

「佐治传奇」季初两战皆由潘顿一手包办，接连两场于条件限制赛取得一亚一殿，表现不过不失，练者之后安排放慢脚步，刻意抖够之余，并且变阵今次缩落一千出战，更吸引今朝显露搏杀动静，向来低调的伍鹏志，竟然一度捉住潘明辉密斟，分析马匹今次出击大计。

金钻精灵韦达最重视

今朝韦达护送「金钻精灵」去到隧道口，比起其他马都重视。
今朝韦达护送「金钻精灵」去到隧道口，比起其他马都重视。

「金钻精灵」今季初出四班同程后追入位，只负「一定掂」及「星运少爵」水准不俗，以此场水准，落到五班肯定着数，故近四仗除谷草一哩大败外，另三仗同程都有奖金收，睇埋今朝一早到内圈加课，当时韦达护送此马去到隧道口，比起其他马都重视，值得看好。

岚臣阿巫机坪口睇马

「岚臣」今朝操练之后巫伟杰到机坪口睇马，重视程度尽表无遗。
「岚臣」今朝操练之后巫伟杰到机坪口睇马，重视程度尽表无遗。

「岚臣」季内曾配麦道朗取得在港首捷，同场亚军「威武年代」及殿军「精算激流」其后都有头马进帐，反映赛事水准不差，上仗「岚臣」争千二既路短又全程蚀位败不作准，今次跑番胜途千四值得看好，尤其今朝操练之后巫伟杰到机坪口睇马，重视程度尽表无遗。

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