内圈捕影│「盛势威枫」神态生猛
更新时间：15:15 2026-03-28 HKT
发布时间：15:15 2026-03-28 HKT
发布时间：15:15 2026-03-28 HKT
大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。
「部族高手」助手踱一圈，毛色悦目立立令，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度充沛，转仓操足醒神。「盛势威枫」助手踱一圈，沿途捉到实心火涌现，谷起鸡公颈神态生猛，马身仍壮实净，保持勇健。
「禾道威」助手踱两圈，愈见放松，情绪不断在改善，神态集中出脚爽劲有力，外观省镜极具好感。「佐治传奇」助手踱一圈，走势畅顺轻描淡写，身壮步挺火力又够，气宇轩昂神采奕奕，大有进展。
「劲勇皇驹」助手踱一圈，步挺开扬贯注力足，马身保持粗壮，毛色油润生光，神色吸引未见走样。「大千赤风」助手踱一圈，走势硬朗神态活跃，有火有力朝气勃勃，马身收壮展线条，进度极之出色。
「加州热浪」助手踱一圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力不俗，神采飞扬最弗一次。「信心星」助手踱两圈，神情专注目光如炬，身壮健全身肌肉，神色活跃火气旺盛，状态长期锐利。
扶摇势劲锋芒毕露
「扶摇势劲」助手踱一圈，充满了气势，目光炯炯有神，全程岳高头走极之神气，佳态持续锋芒毕露。「安都」助手踱一圈，步姿爽朗更极具弹力，马身茁壮毛水又靓，神态轩昂火气极佳，弗到不得了。
谢锋
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