内圈捕影│「黄金骑士」体力充裕

不少马匹今朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报道如下。

「顺善宝」助手踱两圈，轻描淡定完成，神态自若竖起双耳，身靓实净力度充足，整装待发状态托弗。「黄金骑士」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身扎实毛色靓，长期呈勇体力充裕。

「非惟侥幸」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身肌肉，神态昂扬火气仍盛，勇态保持有余。「包装战将」助手踱一圈，从容完成整个过程，出脚爽劲贯注力足，神态畅旺展现活力，甚有好感。

「胜在当下」助手踱一圈，愈来愈放松，口劲收敛不少，神态专注目光集中，马身壮健出脚又够爽。「步风雷」助手踱一圈，步姿爽朗弹力充足，毛色亮丽马身扎实，神态活泼展现朝气，愈赢愈省镜。

「烈焰光芒」助手踱一圈，以轻松姿态完成，出脚轻巧力度充足，马身够壮唔瘦，火气不俗状态对办。「一生好彩」助手踱一圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满朝气，毛色油润悦目，打仔马长期呈勇。

竞骏辉煌运步如轮

「竞骏辉煌」力度充足暗火涌现，勇态保持有余。

「竞骏辉煌」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，勇态保持有余。「香港仔」助手踱一圈，依旧身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势又硬净，神态轩昂进步且勇。

谢锋

