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沙田早晨│「开心勇驹」潘顿好重视

晨操动态
更新时间：01:00 2026-03-26 HKT
发布时间：01:00 2026-03-26 HKT

「开心勇驹」过往只擅谷草一哩，加盟桂厩竟然变为一匹田草马，四战全跑田草千六米，并交出一冠两亚一季全上名佳绩，周日继续出战目前最强路程绝对追得过，何况加强配搭找到潘顿出战，而且昨朝佢老哥亲身替此马试跑，课后并同接马的桂福特倾了好长时间。

超智多宝阿拿畀足面

昨朝艾道拿专诚出现，只为一匹「超智多宝」出试。
昨朝艾道拿专诚出现，只为一匹「超智多宝」出试。

艾道拿今季大跌watt，暂时只系得十二W，只系比来港短短两个几月的麦文坚多两W，决心大打翻身战，刚周日替黎昭升胜出「睿智多宝」，阵上驶出了浑身解数，骑练合作愉快，今周日又有匹同主马「超智多宝」必要留意，再者昨朝阿拿专诚出现，只为此驹一匹出试。

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