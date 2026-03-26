内圈捕影│「信心星」暗火展现
更新时间：00:45 2026-03-26 HKT
发布时间：00:45 2026-03-26 HKT
发布时间：00:45 2026-03-26 HKT
大多战驹昨朝均到内圈出试，勇马甚多，精彩镜头一个接一个。
「信心星」助手踱一圈，力度依然充沛，马身实净毛色又靓，暗火展现双目有神，佳态保持未见疲态。「穿甲战鹰」助手踱一圈，走势硬朗神态活跃，有火有力朝气勃勃，马身壮到不得了，打仔马长期呈勇。
「亨骥」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火展现，马身喼得靓毛色又悦目，有进无退。「八仟财升」副练踱一圈，从容不逼轻松走过，步挺开扬贯注力足，身唔瘦好饱满，持续见好无走样。
「包装战将」助手踱一圈，淡淡定充满朝气，身好靓步轻爽，神态活泼力度充足，伤愈对办神采奕奕。「丰功伟绩」助手踱一圈，步姿爽朗弹力亦足，毛色油润好悦目，马身一直做得好靓，具备争胜水准。
「岚臣」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，身靓皮光玉滑，长期呈勇极具好感。「文武全能」助手踱一圈，神情专注汗湿唔多，马身愈收愈实净，跑姿顺畅落脚轻巧，确认踏上正轨。
同益善力度充沛
「同益善」助手踱一圈，双目有神朝气勃勃，肌肉结实毛水鲜明，力度更见充沛，上佳水准及锋而试。「顺善宝」助手踱两圈，沿途急步抢走，充满竞赛意欲火气旺盛，身靓毛色油润，来港之后最弗一次。
谢锋
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