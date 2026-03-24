沙田早晨│「皇金风速」骑练倾大计

奥尔民踏入三月愈战愈勇，早前更完成四连捷，支持度十足，今次谷夜策骑八驹且大部份都属机会分子，仲要骑者在今天生日，若能赢马别具意义，头场接手的「皇金风速」操足跑强项长途尤其要留意，事关今朝阿民同苏伟贤一度倾偈密密斟，商讨此驹今仗出击大计。

人和家兴希斯跟到实

「人和家兴」今朝出试希斯跟出跟入，值得重视。

「人和家兴」前季九月赢完，到三月尾再赢，上季又系九月已赢，到五月再添进帐，来到今季，十一月初赢完，之后升上二班一直以战养战，近期其实已回降至三班占有优势，直至今战才回师强项谷草一千，部署摆明车马搏杀，睇埋今朝出试希斯跟出跟入，值得重视。

千杯敬典小潘揾辉哥

「千杯敬典」今朝试闸前潘明辉先揾姚本辉倾谈，两人足足倾了五分钟。

「千杯敬典」近期试闸看似末段力弱，实际鞍上人袁幸尧按缰示人以弱，过终点后马匹徐徐追上，沿栏超越所有对手，到上周四一课，安排拍跳更沿途节节领先，跑来火猛力足，更瞩目今朝试闸前潘明辉先揾姚本辉倾谈，当时两人足足倾了五分钟，充满了搏杀动静。

祥胜力驹阿廖锡到㶶

「祥胜力驹」昨朝廖康铭亲自主持试跑，今朝课后更接马锡到㶶。

廖厩今季靠质新马强攻，接收来投马少之又少，然而既肯接收一定有计，正如「祥胜将军」及「神驹马灵」已累积三W，「祥胜力驹」转仓首仗亦入Q，所以「天下宠儿」交出佳绩迟早问题，会否是今战不得而知，但昨朝廖康铭亲自主持试跑，今朝课后接马锡到㶶。