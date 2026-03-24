内圈捕影│「都灵勇士」展现暗火

大多参战马今朝都到内圈出试，精彩镜头一个接一个。

「香港精神」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快充满弹力，马身保持壮健，老而弥坚保养得宜。「都灵勇士」助手踱一圈，剪了毛故色有少少淡，神采奕奕展现暗火，落脚轻巧力度足，观感不俗。

「星运少爵」助手踱两圈，步挺爽劲神采奕奕，马身壮到不得了，毛色油润悦目，近况极佳誉满栏边。「本领非凡」助手踱一圈，沿途捉到实心火涌现，谷起鸡公颈神态生猛，马身好壮好实净，保持勇态。

「品德宝宝」助手踱一圈，依旧身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐又硬净，抖够操足有进无退。「花好月盈」助手踱一圈，全程岳高头走好神气，马身仍壮力度未减，火气保持旺盛，不逊赢马时候。

莲冠皇火旺神生

「莲冠皇」充满活力好醒神，极之省镜。

「维港激流」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身扎实神态活泼，仍勇体力充沛。「莲冠皇」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好醒神，毛色亮丽目光锐利，火旺神生极之省镜。

「粤港资驹」助手踱一圈，步伐稳健力度充沛，马身依旧好靓，神态轩昂火气保持有余，仍在勇境。「加州活力」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身收靓全身肌肉，火气有增无减，长期呈勇锋芒毕露。

谢锋