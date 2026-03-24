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全球一哥「嘉应高升」今早试闸险胜 骑练满意状态

晨操动态
更新时间：12:27 2026-03-24 HKT
发布时间：12:27 2026-03-24 HKT

今早（三月二十四日）沙田马场焦点，落在世界最高评分马兼香港马王「嘉应高升」身上，「嘉应」系主理人梁锡光一早到场，观看爱驹试闸。马儿由好拍档潘顿出试一千米草闸，力压「美丽第一」率先过终点，一如所料在今早试闸中抡元。

「嘉应高升」(近) 由潘顿出试一千米草闸，力压「美丽第一」率先过终点，一如所料在今早试闸中抡元。
「嘉应高升」(近) 由潘顿出试一千米草闸，力压「美丽第一」率先过终点，一如所料在今早试闸中抡元。

「嘉应高升」为四月六日二级赛的短途锦标备战，即将挑战十九连胜，希斯和潘顿收操后均表示，都对马王目前的状态十分满意。

文家良旗下的顶班马「金钻贵人」，今早由梁家俊出试草闸，结果以首名过终点。
文家良旗下的顶班马「金钻贵人」，今早由梁家俊出试草闸，结果以首名过终点。

今早沙田马场举行九组闸，「嘉应高升」的一举一动自然成为焦点所在，至于另一个焦点是文家良旗下的顶班马「金钻贵人」，今早由梁家俊出试草闸，结果以首名过终点。「金钻贵人」是前三冠短途马王，近两战一级赛均跑入三甲，可见文家良保养此马功夫了得。

陈嘉甜

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