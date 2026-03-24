内圈捕影│ 「莲冠皇」神生步爽

昨朝甚多参战马出跳，不过到内圈出试马依然不少，当中包括多匹弗马，现报道如下。

「加州本事」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快有弹力，马身好壮全身肌肉，神态活跃依然省镜。

「莲冠皇」助手踱两圈，运步如轮竖起双耳，神生步爽充满朝气，出脚力度亦足，马身又够粗壮实净。

「星辰千帅」助手踱两圈，步挺顺畅又有弹力，马身壮健充满线条美，火力不俗又够坠手，极具好感。

「金发盛世」助手踱一圈，轻描淡写完成，走势硬朗步挺顺畅，外观对办身壮色润，老马近况出色。

「花好月盈」助手踱一圈，担高头走好神气，力度未减火气仍盛，马身依然壮硕，一直吸引未见走样。

「知道稳胜」助手踱两圈，快慢由人试得乖巧，马身娇滴滴动作灵活，毛色油润悦目，胜后有进无退。

「飞龙在天」助手踱两圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽朝气十足，毛色甚靓，操足回勇。

「康昌之星」助手踱两圈，灰马毛色深润，马身极之粗壮，神态生猛火气保持，仍在勇境朝气勃勃。

「架势奇爸」助手踱两圈，步伐稳健力度足够，毛色悦目乌卒卒，肌肉结实又够薄皮，老马保养得宜。

「爆出美丽」助手踱两圈，情绪安稳好专注，以轻松姿态完成，步挺贯注力足，神采奕奕论态出色。



谢锋