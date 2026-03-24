晨光追击│ 「粤港资驹」神态活跃

周一出跳马向来甚多，包括多匹参战分子，当中不乏勇马，现将操练过程报道如下。

「八心之星」戴头罩由助手跳一段，含枚俯首，落脚稳力贯注，出脚爽劲开扬。

「粤港资驹」戴头罩由助手跳两段，用暗力拉实，身壮色润神态活跃，勇况保持有余。

「轻功猛男」戴头罩由助手跳两段，系威系势好火好力，马身胀卜卜观感不俗。

「先到先得」戴头罩由助手跳两段，神情专注步顺开扬有力，皮光肉滑充满好感。

「极速满贯」戴头罩由助手跳一段，坠手主动展现活力，外观亦四正毛色油润。

「合伙飞驰」戴头罩由助手跳两段，神态集中展现朝气，步轻快有弹力，依然省镜。

「价值传承」戴头罩由助手跳两段，表现淡定情绪愈来愈好，马身实净展现线条美。

「福星小子」戴头罩由助手跳两段，翻步宽阔开扬，火气甚旺，过终点余势甚强。

「心雄雄」戴头罩由杨明纶跳一段，按住轻松走过，身轻力度好够，朝气勃勃。

「天下宠儿」戴头罩由廖康铭跳两段，神态专注火力俱备，马身胀卜卜，去番最佳时候。

「佳登」戴头罩由助手跳两段，口劲尽敛听教听话，神情集中步伐轻快有弹力。

「玛瑙」戴头罩由潘明辉跳两段，跳来似模似样，身轻步挺有活力，中年马保养好。

「好实力」戴头罩由副练拍「双星报喜」跳两段，向来有点懒散，推骑唔介意，最重要反应好走势硬朗。

「骄阳雄心」助手拍「凌登」周俊乐草闸跳两段，前驹原本拍住走，去到拉士一百米领先，斗心展现试得出色；后驹虽跳输，但急口愈见收敛其实好事，且汗湿唔多。

「香港神驹」戴头罩由潘顿草地跳两段，走势甚爽步顺畅，细马身靓展现线条美，观感胜前。

兆文